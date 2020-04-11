600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu - Son Dakika

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600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu
6 saat önce
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından yapılan denetimlerde Eğirdir Gölü Gençali Köyü civarında suda atılı vaziyetteki 600 metre fanyalı uzatma ağına el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından yapılan denetimlerde Eğirdir Gölü Gençali Köyü civarında suda atılı vaziyetteki 600 metre fanyalı uzatma ağına el konuldu.
15 Mart itibariyle Eğirdir Gölü'nde başlayan zaman yasakları sebebiyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa istinaden el konulan fanyalı uzatma ağı içerisinden çıkan balıklar ise göle canlı olarak iade edildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Göldeki balık populasyonlarının devamlılığı adına son derece önemli olan bu zaman yasağı kapsamında, özellikle üreme döneminde yapılan kaçak avcılıkla olan mücadelemizin devam edeceği kamuoyuna duyurulur." denildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:28 Kaynak: İHA
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