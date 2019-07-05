Son Dakika Haberleri: 600 metrelik yeni yolda çalışmalar sürüyor
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600 metrelik yeni yolda çalışmalar sürüyor

50 dakika önce

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

600 metrelik yeni yolda çalışmalar sürüyor, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. 51 Sokak'ın Kaynarca Caddesi'ne bağlanacağı yeni yolun uzunluğu 600 metre, genişliği ise 25 metre. Gerçekleştirilen yol çalışmasında bin 250 metreküp kum ve bin metreküp dolgu kullanıldı. İlçedeki bir başka çalışma ise Künarlar Köyü'nde yapıldı. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, üç kilometre uzunluğunda, beş metre genişliğindeki yol çalışmasını dört günde bitirdi. Bir greyder, bir sulama tankeri, bir silindir ve on kamyon kullanılan çalışmada toplamda 2 bin 500 metreküp stabilize döküldü.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Merkezefendimizin çehresini güzelleştirmek, Merkezefendililerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Künarlar Köyü yolundaki çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamladık. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki çalışmalarımızı da en kısa süre içerisinde bitireceğiz" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
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