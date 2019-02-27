600 Polisle Şafak Vakti Torbacı Operasyonu
59 dakika önce
Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişiden 30'u gözaltına alındı.
Adana
'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişiden 30'u gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz
konusu şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan bir kadının ise kucağında çocuğu ile sağlık raporu almaya geldiği görüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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