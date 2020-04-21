600 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü - Son Dakika

600 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale dönüştürülen Suriye'nin Tel Abyad kentine dönüşler sürdürülüyor.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale dönüştürülen Suriye'nin Tel Abyad kentine dönüşler sürdürülüyor. Terör örgütünün işgali sırasında Afrin'e yerleşen 600 kişi, dün gece 150 araçla zorunlu olarak terk ettikleri evlerine döndü. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayan binlerce sivil, terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali ve ardından uyguladığı baskıdan kaçarak, Türkiye'ye sığındı. Zorunlu göç sonrası Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'e yerleşerek, burada yaşamaya başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) geçen yıl 9 Ekim'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın güvenli hale getirilmesinin ardından Afrin'de bulunan siviller, tekrar evlerine dönmek için başvuruda bulundu. Tel Abyad yerel meclisinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuruda bulunan ve Tel Abyad merkezi ile Suluk ve Ayn İsa kasabalarında evleri bulunduğu belirlenen 600 kişinin geri dönüşüne onay verildi. Dönüşlerinin kabul edilmesinin ardından 600 Suriyeli, dün yaklaşık 150 araçla Afrin'den çıkış yaparak, Akçakale'ye geldi. 600 kişi, Akçakale Sınır Kapısı'nda yapılan işlemlerinin ardından zorunlu olarak terk ettikleri evlerine yıllar sonra döndü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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