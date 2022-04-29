600 TL Değerindeki FIFA 22 Xbox Game Pass'e Gelebilir - Son Dakika
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600 TL Değerindeki FIFA 22 Xbox Game Pass'e Gelebilir

29.04.2022 03:38
600 TL Değerindeki FIFA 22 Xbox Game Pass'e Gelebilir

FIFA 22 Xbox - PC Game Pass Ultimate paketine ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony, yenilenmiş PlayStation Plus paketleri ile FIFA 22'nin 3 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

Ancak Microsoft'un Sony ile olan rekabetinde geri kalmamak için vitesi yükselterek Xbox Game Pass kütüphanesine FIFA 22'yi ekleyeceği ortaya çıktı.

FIFA 22, Xbox Game Pass Ultimate Abonelerine Ücretsiz Olabilir

FIFA 22, Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin kullanımına açılacak. Hatta bazı bölgelerde hali hazırda EA Play'e dahil olduğunu belirtmek için Xbox mağaza listelerinin güncellendiği ortaya çıktı.

Bu değişikliği Twitter analistlerinden IdleSloth ortaya çıkardı ve bu değişikliğin yapıldığı tarihte FIFA 22'nin hem PC hem de Xbox Game Pass tarafından erişimin kapatıldığını söyledi. Ancak bunun bir hata olmadığı, kasti olarak yapılan bir durum olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: Tekmoloji

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