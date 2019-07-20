Son Dakika Haberleri: 600 yıllık dut ağacında, 'yaşam ve ölüm' bir arada
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600 yıllık dut ağacında, 'yaşam ve ölüm' bir arada

1 saat önce

SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarihi Ulu Cami bahçesinde bulunan ve 600 yıllık olduğu sanılan dut ağacı, yarısı kurumuş, yarısı halen meyve veren gövdesiyle ilgi çekiyor.

600 yıllık dut ağacında, 'yaşam ve ölüm' bir arada, System.String[]
SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarihi Ulu Cami bahçesinde bulunan ve 600 yıllık olduğu sanılan dut ağacı, yarısı kurumuş, yarısı halen meyve veren gövdesiyle ilgi çekiyor.
Mengücekliler zamanında 1228 yılında yapılan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Tarihi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın bahçesinde bulunan dut ağacı, dikkat çekiyor. Caminin giriş kısmının hemen yanında yer alan ve yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen dut ağacı, bugün de meyve vermeyi sürdürüyor. Ancak ağaç bir özelliği ile diğerlerinden ayrılıyor. Gövdesinin yarısı kuruyan ağacın, diğer kısmı ise gelişimini sürdürüyor. Kuruyan bölümünün dalları budanan ağaç, diğer yarısında meyve veriyor. Ziyaretçiler, dut ağacını yaşam ve ölümü bir arada gösteren değer olarak nitelendiriyor. Tarihi dut ağacının, Ulu Cami'nin restorasyon çalışmaları sonrası tescil edileceği öğrenildi.


Divriği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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