600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor

14.03.2021 12:57
600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor, System.String[]

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan kayadan oyma iki cami, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan kayadan oyma iki cami, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır ve Keşlik Mahallelerinde bulunan Osmanlı dönemine ait kayadan oyma iki cami, turizme kazandırılmayı bekliyor. Gülbayır Mahallesi muhtarı Ümit Karaca, "Mahallemizin geçmişi 6 bin yıllık. Burası daha önce Bizanslıların kullandığı bir yerleşim yeri. Daha sonra burayı Osmanlılar da kullanmış" dedi.

Gülbayır'da kayadan oyma bir çok eser ve yerleşim yeri bulunduğunun altını çizen Ümit Karaca, "Gülbayır ve Keşlik mahallesinde Osmanlılar zamanından kullanılan iki kayadan oyma cami bulunuyor. Keşlik mahallesindeki 800 yıl, Gülbayır mahallesindeki cami ise 600 yıllık kayadan oyma bir cami. Bizim Gülbayır mahallemizdeki cami, 1957 yılına kadar aktif olarak kullanılıyordu ancak yeni cami yapılınca kullanılmamaya başlandı. Biz Keşlik ve Gülbayır'daki bu camilerin İslami turizme kazandırılmasını talep ediyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi. - KAYSERİ

600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor
600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor

Ümit Karaca, Yeşilhisar, Osmanlı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 600 yıllık kayadan oyma cami turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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