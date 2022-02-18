600 yıllık kızak yarışlarında kar hasreti bitti - Son Dakika

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yapılacak.

İlçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde 300 metre uzunluğundaki pistte şubat aylarında düzenlenen kızak yarışları, yeterli kar yağışı olmadığı, son iki yıldır da salgın nedeniyle 2017'den bu yana yapılamıyordu.

Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından, festival havasında geçen ve yarın yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Sıralama yarışlarının ardından müsabakalara katılması beklenen 30 yarışçı, hafta sonu yapılacak yarışları heyecanla beklemeye başladı.

Yarışlar, Kastamonu Valiliği, Ağlı Belediyesi, Ağlı Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi katkıları ile gerçekleştiriliyor.

"Kayık yarışlarını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, bölgede kışların oldukça sert geçtiğini söyledi.

Yörede "kayık" olarak adlandırılan kızak yarışlarını özlediklerini ifade eden Çolak, "Atalarımız, dedelerimiz uzun süren kış şartlarında bu ata sporumuzu yaparak yarışmışlardır. Yarışları gelecek nesillere aktarmanın, gençliğimize duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En son 2017 yılında yapmıştık yarışları. Ondan sonra kar yetersizliği ve Kovid salgını nedeniyle yapamıyorduk." dedi.

Her birinin hikayesi ve ismi farklı

Kızakların her birinin hikayesi ve ismi olduğunu anlatan Çolak, şunları dile getirdi:

"Kayıklarımızın yapılış tarihleri bile belli değildir. Kayıklarımız özel olarak evlerde battaniye ve havlular içinde saklanmakta. 1,5 metre uzunluğunda 25 santimetre kalınlığındadırlar. Bu kayıkların çeşitli isimleri ve hikayeleri vardır. 'İmparator', 'Rüzgar', 'Yıldırım', 'Yanımalaklı' gibi isimleri var. Mesela Yanımalaklı kayığının bir hikayesi; bu kayığı biri almak istemiş ve karşılığında manda vermek istemiş. Kayığın sahibi, 'Yanında malağını da verirsen ancak o zaman satarım' demiş ve adı Yanımalaklı olmuş."

Yarışta birinci olana boğa verilecek

Çolak, 200 metre uzunluğundaki pistin özel olarak hazırlandığını belirterek, "Pistimiz özel olarak yapılmaktadır. Çarık denilen ayakkabı ile günler öncesi hazırlanmakta ve sulanarak beton gibi dondurulmakta. Yüz metre inişi, 100 metre çıkışı vardır. İnişte kayıkların kazandığı hızla yokuşa ne kadar çok giderse dereceye ona göre girerler. Atalarımızdan gelen geleneği bozmadık. Birinciye boğa, ikinciye koç ve üçüncüye hindi verilecek." diye konuştu.

Kızak yarışlarının bölgede çok köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Çolak, "Dedelerimizden mahalle sakinlerinden aldığımız bilgiye göre bu yarışlar 600 yıldır yapılmaktadır. Biz de bu yarışlar için şunu söylemekteyiz, adrenalin, hız macera dorukta. Altı yüzyıldır devam eder, gerçek kayık yarışları Ağlı Sinan yolunda." ifadelerini kullandı.

Son şampiyon Behzat Kömürcü

Son yapılan yarışların birincisi Behzat Kömürcü ise şunları kaydetti:

"Yıllardan beri kızak yarışları bizde meşhur. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Tarihi kızaklarımız var. Dedeme sorardım, kızağın ne zaman yapıldığını bilmediğini söylerdi. Ben de 2006'dan beri buralarda yarışıp derece yapıyorum. Son 5 yıldır pandemiydi, kardı yarışlar olmadı. En son 5 yıl önce yapıldı. 2017 yılında yapılan son yarışların birincisiyim."