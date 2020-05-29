600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı - Son Dakika

Bursa'da Osmanlı Ordusu'nun sefere giderken namaz kıldığı 600 yıllık Namazgah'da açık havada cuma namazı kılındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dahil cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüldü, tek kullanımlık seccade hediye edildi.



Korona virüs sebebiyle 2,5 ay sonra Bursa'da Cuma Namazı ilk kez cemaatle kılındı. Bursa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Osmanlı ordularının sefer öncesi uğradığı ve topluca namaz kıldığı Namazgah Meydanında Cuma namazının da doldu taştı. Burada kılınan Cuma namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Bursa'da bin 100 cami avlusu, park ve meydanda Cuma namazı kılındı. Namaz kılmak için gelen vatandaşların girişte ateşleri ölçülürken yanında olmayanlara seccade ve maske hediye edildi. Namaz ilk sünnetin kılınmasıyla başlarken hutbeyle devam etti. Cuma namazı kılınan farzın ardından sona erdi. Hutbede virüsün yok olması için dua edildi. Namazı kılan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak evlerinin yolunu tuttu.



Cuma namazından önce konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Diyanet Teşkilatımıza destek ve katkıları için teşekkür ederim. Bu ruhaniyetli şehirde herkes çok heyecanlı. 2,5 aydır Cuma namazlarını idrak edemiyoruz. Bunu topluca yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte hem vakit namazları hemde Cuma namazlarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. - BURSA