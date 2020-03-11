600 yıllık Tokat yazması tescillendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 600 yıllık Tokat yazması tescillendi - Son Dakika

600 yıllık Tokat yazması tescillendi

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz" dedi.

600 yıllık Tokat yazması tescillendi, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz" dedi.


Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile "Tokat Yazması" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.


26 Şubat 2020 tarihinde tescillenen Tokat Yazmalarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. "Karakterli, Kimlikli Şehri Öne Çıkaran, Tarihi Mirasına Sahip Çıkan Tokat" Sloganımızdan hareketle Tokat Yazmalarına sahip çıkıyor, gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Tokat Yazmasını coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Tokat Yazmasında kullanılan kumaşın cinsi önemlidir. Boyanın kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla resmedilerek ya da ıhlamur ağacından yapılan tahta kalıpların bitkisel, suni veya madeni boyaya batırılıp kumaşa baskı yapılması ile desenleştirilmektedir. Üretiminde kullanılan kalıpların hazırlanması ve Tokat Yazmasının üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir" dedi.


Başkan Eroğlu, Tokat Yazmasının gerek üretimi konusunda gerekse pazarlanması noktasındaki tüm aşamaların denetim dahilinde olacağını belirterek; "Belediyemiz, Üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden oluşacak uzman bir denetim mercii tarafından her aşamasında kontrol edilecek ve bu kültürün aslını geleceğe aktaracağız. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


TARİHİ MİRASINA SAHİP ÇIKAN TOKAT


600 Yıllık geçmişe sahip, Selçuklu sanatına paralellik gösteren, Osmanlı döneminde Yazma gelirlerinin Valide Sultanlara "has" olarak verildiği Evliya Çelebi tarafından "Beyaz pembe bezi Diyar-ı Lahor'da yapılmaz, güya altın gibi mücelladır. Kalemkar basma yüzü, münakkaş perdeleri gayet Memduh olur" diyerek övgüyle söz edilen Tokat Yazması, Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile tescillendi. - TOKAT

Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
00:12 Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
00:09 Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
00:08 YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı
00:04 Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 600 yıllık Tokat yazması tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]