604 polis ile 12 saatlik 'torbacı' operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 604 polis ile 12 saatlik 'torbacı' operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

604 polis ile 12 saatlik 'torbacı' operasyonu: 34 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 604 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

604 polis ile 12 saatlik 'torbacı' operasyonu: 34 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 604 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çakmak ve Yaprak Mahalleleri'nde operasyon yaptı. 604 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda bir helikopter, drone ve dedektör köpekler de kullanıldı. 2 mahalleyi abluka altına alarak, operasyonu başlatan polis ekipleri, şüpheli kişiler ve sürücüleri durdurarak aradı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 43 ev, 28 iş yeri ile 460 araç arandı, 2 bin 100 kişinin üst araması yapıldı. 12 saat süren operasyonda, 83 kilo esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 900 gram metamfetamin, 550 gram bonzai, 280 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı.Emniyette sorguları devam eden şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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