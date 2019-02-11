Son Dakika Haberleri: 61. Grammy Ödülleri'ni Kazananlar: En İyi Yeni Sanatçı Dua Lipa

61. Grammy Ödülleri'ni Kazananlar: En İyi Yeni Sanatçı Dua Lipa

2 gün önce

Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta sahiplerini buldu… Dua Lipa, Lady Gaga, Pharrell Williams gibi Türkiye'de de sağlam kitlesi olan şarkıcılar geceye damga vurdu.

61. Grammy Ödülleri'ni Kazananlar: En İyi Yeni Sanatçı Dua Lipa, System.String[]
Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta sahiplerini buldu… Dua Lipa, Lady Gaga, Pharrell Williams gibi Türkiye'de de sağlam kitlesi olan şarkıcılar geceye damga vurdu.

Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour

Yılın şarkısı: Childish Gambino - This Is America

En iyi yeni sanatçı: Dua Lipa



dualipa




Yılın prodüktörü: Pharrell Williams

En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy

En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R.

En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)

En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)



En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow

En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson

En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener

En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson



En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good

En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire

En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires

En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck

En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon

En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves

En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant

En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson

En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt

En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)

En iyi klip: "This Is America" (Childish Gambino)

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45 

Lady Gaga, Grammy Ödülleri, Dua Lipa, Kültür Sanat
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