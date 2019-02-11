61. Grammy Ödülleri'ni Kazananlar: En İyi Yeni Sanatçı Dua Lipa

Grammy Ödülleri
,
Los Angeles
'ta sahiplerini buldu…
Dua Lipa
,
Lady Gaga
,
Pharrell Williams
gibi
Türkiye
'de de sağlam kitlesi olan şarkıcılar geceye damga vurdu.
Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour
Yılın şarkısı: Childish Gambino - This Is America
En iyi yeni sanatçı: Dua Lipa
dualipa
Yılın prodüktörü: Pharrell Williams
En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy
En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R.
En iyi R&B şarkısı: "Boo'd
Up
" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)
En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (
Drake
)
En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)
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En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve
Bradley Cooper
- Shallow
En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson
En iyi vokal pop albümü:
Ariana Grande
- Sweetener
En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
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En iyi rock performansı:
Chris Cornell
- When Bad Does Good
En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire
En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff &
Annie
Clark, songwriters (St. Vincent)
En iyi rock albümü: Greta
Van
Fleet - From the Fires
En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck
En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon
En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves
En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant
En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson
En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt
En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)
En iyi klip: "This Is America" (Childish Gambino)
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