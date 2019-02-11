Son Dakika Haberleri: 61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede "Childish Gambino - This Is America" yılın şarkısı ve en iyi klip ödüllerinin sahibi olurken, "Dua Lipa" en iyi yeni sanatçı ödülünü almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:36 

Dua Lipa, Grammy Ödülleri, Ekonomi
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