61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
1 saat önce
61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.
61. Grammy Ödülleri
sahiplerini buldu. Gecede "Childish Gambino - This Is America" yılın şarkısı ve en iyi klip ödüllerinin sahibi olurken, "Dua Lipa
" en iyi yeni sanatçı ödülünü almaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:36
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