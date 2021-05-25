61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu 61 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu'da 3 adrese yapılan baskında, kenevir ekiminde kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde internet siteleri üzerinden kenevir üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen ürünleri satın alan şahıslara yönelik Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu 61 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 2, Cide ilçesinde 1 adrese düzenlenen operasyonda 1 adet vantilatör, 1 adet ısı ölçmek için elektronik derece, 1 adet bitki yetiştirmede kullanılan lamba, 1 adet sodyum buharlı lamba, 4 adet 10-20 cm boylarında kenevir bitkisi, 0,25 gram toz esrar, 0,21 gram kubar esrar ve 4,49 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)