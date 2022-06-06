Asayiş Büro Amirliği, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan elektronik eşyaları alıp parasını ödemeyen, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu söyleyerek işe alma vaadiyle para alan ve iş yerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak dolandırıcılık yapan Ecem Zanapalıoğlu'nun Mezitli ilçesinde olduğunu belirledi. Bu yöntemlerle yaklaşık 300 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Zanapalıoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zanapalıoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Asayiş Büro, alışveriş, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı - Son Dakika

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