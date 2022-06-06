61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı - Son Dakika
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61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı

06.06.2022 12:01
61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 61 suç kaydı bulunan ve 6 farklı ilde dolandırıcılık suçundan aranan Ecem Zanapalıoğlu (42), yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 61 suç kaydı bulunan ve 6 farklı ilde dolandırıcılık suçundan aranan Ecem Zanapalıoğlu (42), yakalandı. 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zanapalıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan elektronik eşyaları alıp parasını ödemeyen, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu söyleyerek işe alma vaadiyle para alan ve iş yerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak dolandırıcılık yapan Ecem Zanapalıoğlu'nun Mezitli ilçesinde olduğunu belirledi. Bu yöntemlerle yaklaşık 300 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Zanapalıoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zanapalıoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

61 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

'Nitelikli dolandırıcılık, bilişim yolu ile hırsızlık, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma' suçlarından 61 suç kaydı olduğu belirlenen Zanapalıoğlu'nun 6 farklı ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 16 ayrı dosyadan arandığı, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


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Ünlü zincir markette farenin kurabiye keyfi kamerada Ünlü zincir markette farenin kurabiye keyfi kamerada Başkan Yalçın 'Maharetli Eller'de Başkan Yalçın 'Maharetli Eller'de
Kaynak: DHA

Asayiş Büro, alışveriş, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı - Son Dakika

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