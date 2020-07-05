61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Şoray Uzun'un, Akşehir Çayı'na maya çalmasıyla başladı.

Uzun'un temsili kıyafetiyle Nasreddin Hoca'yı canlandırdığı etkinlikte, Uzun ile beraberinde protokol üyeleri, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden Nasreddin Hoca Meydanı'na yürüdü.

"Aşının formülü bende, aşıyı bulan düdüğü çalacak." diyerek eşeğe binen temsili Nasreddin Hoca, yürüyüş sırasında vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Daha sonra temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın meydanın yanındaki Akşehir Çayı'na temsili olarak maya çaldı.

Temsili Nasreddin Hoca'nın maya çaldıktan sonra "'Mayayı ya tutarsa' diye atıyorum olur da tutarsa ve buradaki yoğurdu satarsanız bundan da benim haberim olmazsa gönül koyarım." demesi çevredekileri gülümsetti.

Konya Valisi Özkan, Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, şenliğin salgının son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Akşehir'in ilmin, irfanın ve tedrisatın merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Burası alimlerin, ariflerin ve Nasreddin Hocaların yetiştiği bir beldedir. Sizler bu beldede yetişen alim ve arif insanların torunu olarak gelecek nesillere bu medeniyeti götürme noktasında önemli misyonlar üstlenmiş insanlarsınız. Bizim de bu beldeye hizmet etmekten manevi bir zevk alma noktasında olmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber bu şehrimize ve beldemize daha güzel hizmet etme çabası içerisinde olacağız."

"Kişiliği Çin sınırlarını aşan bir boyut kazanmıştır"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Nasreddin Hoca'nın Anadolu'ya zekayı, nükteyi ve eleştiriyi getirdiğini söyledi.

Nasreddin Hoca'nın dünyanın gülen yüzü olduğunu aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu yüz iyimser bir ruh halinin yanı sıra keskin zeka ve nüktenin işaretidir. Hocamız içinde bulunduğu toplumun sosyal, dini ve ahlaki değerlerinin temsilcisi ve simgesi olmuştur. Toplum ona bir misyon yüklemiş ve temsil yetkisini verdiği bu tarihsel şahsiyeti kendisiyle özdeleştirmiştir. Onun bütün fıkralarında derin bir düşünce iklimi vardır. Hiçbir fıkrası gülme ile noktalanmaz. Şöhreti tüm dünyaya yayılmış Nasreddin Hocamız yalnızca Anadolu Türklüğünün değil tüm Türk dünyasının, Balkanların ve Batı dünyasının da tebessüm kaynağı olmuştur. Kişiliği Çin sınırlarını aşan bir boyut kazanmıştır."

Temsili Nasreddin Hoca olan oyuncu Şoray Uzun ise giydiği kostümle vatandaşları selamladı.

Nasreddin Hoca'yı hayırla yad ettiklerini dile getiren Uzun, "Salgın nedeniyle Nasreddin Hoca'dan günümüze kadar bize gelen birçok şeyi uygulayamayacağız. Mesela kazanın doğurup doğurmadığını öğrenemeyeceğiz. Çünkü komşuya gitmek yasak, sokağa çıkma yasağı var. Hanım 'az öteye git' dese en fazla gideceğin yer balkon. Peki salgın bize ne öğretti, hiç güzel yanı yok muydu? Vardı... Mesela hanımın sadece ismini bilirdim biraz mecburiyetten oturup sohbet ettik, iyi biriymiş. 3-3,5 ay sohbet ettik, fena değilmiş kafamız uyuşuyormuş. 20-25 yıl önce aşık olmuştuk ama sonrasını unutmuştuk. O aradaki kopuk bağı tekrar hatırlamış olduk." diye konuştu.

Konuşmalardan ardından temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran Uzun'a, "Altın Eşek Nasreddin Hoca Onur Ödülü" takdim edildi.

Açılışın ardından temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki Nasreddin Hoca'nın türbesinde dua etti.