61 yaşında liseyi bitiren Hatice Anneye, polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice Şükran Şerbetçi, 2015 yılında açık öğretime yazılarak başladığı liseyi bitirdi.

Yaşına rağmen okuma azmi ile liseyi bitiren Şerbetçi'yi, Elazığ polis ekipleri de unutmadı. Sirenler ile evin önüne gelen ekipler, pasta getirerek Şerbetçi'nin doğum gününü kutladı. Şerbetçi ise bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

ENGELLİ KARDEŞİNE BAKIYOR

Ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve evlenen Şerbetçi, yatalak annesi ve engelli kardeşine bakıyor. Azmi ile herkese örnek olan Şerbetçi, içerisinde bulunduğu zorlu yaşam koşullarına rağmen hedeflerini gerçekleştiriyor.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Şerbetçi'nin 60 yaşından sonda gençlere örnek olduğunu ve liseyi bitirdiğini dile getiren ekipten bir polis memuru, Şerbetçi'ye, "Bizlerde senin doğum gününü unutmadık. Emniyet teşkilatı olarak daha nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara Allah nasip etsin. Gelemeyen polis arkadaşın da selamı var. Hepsi sizin doğum gününüzü kutluyor" dedi.

Polislere sürprizden dolayı teşekkür eden Hatice Şükran Şerbetçi, "Allah'a emanet olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizler varsınız diye burada güvende oturuyoruz" diye konuştu.