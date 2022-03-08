KIRIKKALE - 61 yaşında oyuncak yapmaya başlayan kadın girişimci yurt dışına açıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evde ahşap oyuncak yapmaya başlayan kadın girişimci Munise Canbolat, iç piyasanın yanı sıra ABD, İsrail ve KKTC'ye de oyuncak satıyor.

Salgın sürecindeki kısıtlamalarda zaman geçirmek için evinde ahşap oyuncak üretmeye başlayan 61 yaşındaki Munise Canbolat, aile üyelerinin de desteğiyle yaptığı ürünlerin internette ilgi görmesi üzerine üretimini kiraladığı başka bir evde sürdürdü.

Canbolat, işlerin büyümesinin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 100 bin liralık hibe desteğiyle Yeni Sanayi Sitesi'nde atölye açtı. Atölyede ahşaptan üretilen insan figürleri, gökkuşakları, uçak, helikopter, kamyonet, kumbara, denge tahtası gibi oyuncaklar iç piyasanın yanı sıra ABD, İsrail ve KKTC'ye de gönderiliyor.

Munise Canbolat, AA muhabirine, bu işe damatlarının desteğiyle başladığını belirterek, "Damadım dışarıdan parçaları kesip getiriyordu. Biz de eşim ve kızımla ahşaplara boya falan yaptık. Sonra iş büyümeye başladı. Atölyemizi KOSGEB'ten aldığımız hibe desteğiyle açtık. KOSGEB bize çok yardımcı oldu, yol gösterdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Yurt içinde ulaşamadığımız il kalmadı"

Canbolat, ürettikleri oyuncakları yavaş yavaş yurt dışına satmaya da başladıklarını dile getirdi.

Oyuncakları şimdilik ABD, İsrail ve KKTC'ye gönderdiklerini anlatan Canbolat, "Yurt içinde ulaşamadığımız il kalmadı. Her yere gönderiyoruz. Çok güzel yorumlar da geliyor. Her ürünü çocukların daha sağlıklı bir ortamda oynaması için en ince detayına kadar inceliyoruz. Yöresel oyuncakların yanı sıra daha çok waldorf oyuncaklar üretiyoruz. Bu oyuncaklar çocukların el becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi için çok önemli. Bir de oyuncaklarımızı hafif ağaçlardan yapıyoruz." diye konuştu.

Canbolat, atölyede 10 kişiye istihdam sağladıklarına değinerek, "Kadınlarımız önce karar versinler ve hiçbir şeyden korkmasınlar. Her şeyin başı cesaret." ifadelerini kullandı.

"Kendi işimiz olduğu için severek geliyoruz"

Munise Canbolat'ın 26 yaşındaki üniversite mezunu kızı Elif Nur Canbolat ise müşterilerle birebir kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Ürünlerde sorun olduğunda müşterilere yardımcı olduklarını vurgulayan Canbolat, "Aile içerisinde olduğu için gerçekten çok mutlu bir ortamdayız. Kendi işimiz olduğu için severek geliyoruz. Kendi adıma çok mutluyum ve şanslı olduğumu da düşünüyorum. Umarım hep böyle gider." dedi.