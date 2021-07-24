61 yaşında paraşütle uçtu, "Salla salla" diyerek pilottan heyecan istedi - Son Dakika

61 yaşında paraşütle uçtu, "Salla salla" diyerek pilottan heyecan istedi

KAYSERİ - Kayseri'de 61 yaşındaki Hayat teyze, paraşüt ile uçarak eğlenceli anlar yaşadı.

Almanya'dan yaz tatili için memleketi Kayseri'ye gelen 61 yaşındaki Hayat teyze, Ali Dağı'ndan havalanan paraşütte uçmak istedi. Flyman Paragliding Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Ömer Kayalı idaresindeki paraşüt ile 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan atladı. Yaklaşık yarım saat süren uçuşta eğlenceli anlar yaşayan Hayat teyze, pilot Ömer Kayalı'nın "Biraz sallayayım mı? Eğer rahatsız olursanız söyleyin" sözlerine "Biraz bir şeyler olsun" diyerek heyecan istedi.

Havadaki yarım saatlik eğlenceli yolculuk, kusursuz bir şekilde yere inilmesiyle sona erdi.