CHP'li Haluk Pekşen'in kızı: Babamı yanlış teşhis öldürdü

25 ve 26'ıncı dönem CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Pekşen'in vefatı sonrası, "corona aşısına bağlı kalp kapakçığı zarında iltihaplanma" meydana geldiğine dair iddialar sosyal medyada hızlı yayıldı. Sözcü gazetesinin haberine göre Haluk Pekşen'in dün defnedilmesinin ardından bir açıklama yapan kızı Ezgi Pekşen, babasının vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"NE ZATÜRRE NE COVID NE DE AŞI"

"Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir. 15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye gittik. 'Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını' ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG'si de normal çıktı.

"ACISI TÜM GECE DEVAM ETTİ"

Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden "Beni hastaneye götürün" dedi, doktorlar yine her şeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi. O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı.

"BİR TÜRLÜ TEŞHİS KOYAMADILAR"

Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona (!) gastrologtu. Covid, zatürre başlangıcı vs. türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar.

"İYİLEŞTİĞİ SÖYLENEREK TABURCU EDİLEN BABAM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara "Göğsümde yanma var, yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi" diye anlattı. Ama "Ne olacak bu memleketin hali" diye babama dert yanan o kişilerin aklına "Size bir endoskopi yapalım" demek gelmedi. Bir süre sonra "İyileştin" diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi'ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32 cm'inde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem'de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

"BU ACIYI HAZMEDEMİYORUZ"

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. "Size anjiyo yapalım" demek yerine "Size endoskopi yapalım" deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı. Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur."