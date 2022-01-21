61 yaşındaki devlet memuru evini kütüphaneye dönüştürdü - Son Dakika

Irak'ta evinin zemin katını kütüphaneye dönüştüren 61 yaşındaki devlet memuru Tarık Karezi, 15 binin üzerinde kitap, 25 bin dergi ve 100 binin üzerinde gazeteyle başta üniversite öğrencileri olmak üzere kaynak arayanlara ve kitapseverlere aradıklarını bulma noktasında önemli bir imkan sağlıyor.

Kerkük kentinin Rahimava semtinde oluşturduğu kütüphaneyle semt sakinlerine kitap okuma alışkanlığını aşılayan Karezi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır çeşitli alanlarda kitaplar topladığını, böyle bir mekanla da insanları hem kitapla hem de aradıkları kaynakla buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

"15 binin üzerinde kitabım var. Hepsini insanların istifadesine sunuyorum"

Kitap okuma ve biriktirme alışkanlığının daha ilkokul sıralarındayken oluştuğunu belirten Karezi, "Memurluk hayatım boyunca maaşımın önemli kısmını kitaba yatırmış bir insanım. Şu ana kadar 15 binin üzerinde kitabım var. Hepsini insanların istifadesine sunuyorum." dedi.

Irak'taki savaş, çatışma ve siyasi krizlerin en çok okuyan kesimi etkilediğini vurgulayan Karezi, internet ve sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle insanların kitaptan iyice uzaklaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özelikle gençlerin burada zaman geçirmelerini ve kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamaya çalışıyorum. Sakin ve gürültüden uzak böyle bir yerde, semtteki ortaokul ve lise öğrencilerine de ödevlerini yapma ortamı sağlıyorum."

Sadece kitapla baş başa kalınması için internet yok

Buraya gelenlerin sadece kitap, dergi ve gazetelerle baş başa olması için özellikle internet bağlantısı bulundurmadığını kaydeden Karezi, bu kapıdan giren herkesin fiziken olduğu kadar zihnen de yalnızca kitaplarla hemhal olmasını istediğini söyledi.

Karezi, çocuklar ve gençler için güvenilir bir buluşma yeri olması hasebiyle mahalle sakinlerinin de kendisine destek verdiğini hatta bazılarının kitap bağışında dahi bulunduğunu anlattı.

Bir yılda 5 binden fazla kişi kütüphaneyi ziyaret etti

Kütüphanesinin ziyaretçi sayısının tahminlerinin üzerine çıkmaya başladığını dile getiren Karezi, sadece 2021 yılında ellerindeki kayıtlara göre 5 binden fazla kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini aktardı.

Kütüphane üniversite öğrencileri için önemli bir merkez

İki oğlu da üniversitede okuyan Faysal Emin, buranın onlar için en zengin ?bilgi ve kaynak merkezi olduğunu söyledi.

Kendisinin de hemen her gün bu kütüphaneye geldiğini kaydeden Emin, buranın özellikle okuyan kesimin buluşma yeri haline geldiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kütüphanede Arapça, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe eserler mevcut

Emin, kütüphanede özellikle Arapça, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe eserlerin yanı sıra ilkokuldan üniversiteye kadar herkesin faydalanacağı kitapların bulunduğuna dikkat çekti.