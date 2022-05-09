61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu! - Son Dakika
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61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!

09.05.2022 19:29

Antalya'da yaşayan 61 yaşındaki emekli orman muhafaza memuru Nail Akış, yaklaşık bir buçuk metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde kuyuda ölü halde bulundu. Diğer taraftan kuyunun içerisinde kazı aletleri, toprak çekmek için çeki aletleri de tespit edildi.

Akseki ilçesine bağlı Değirmenlik Mahallesi'nde ev sahibi Recep Özkan, gece saat 01.00 sıralarında kuyuda bulunan Nail Akış (61)'dan ses gelmediği için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi sevk edildi.

KUYUDA ÖLÜ BULUNDU

İtfaiye ekipleri halatlar ile yaklaşık bir buçuk metre genişliğindeki 20 metre derinliğindeki kuyuya indi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı Nail Akış'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

EV SAHİBİNİN İFADESİ ALINACAK

Kuyunun içerisinde kazı aletleri, toprak çekmek için çeki aletleri bulunduğu öğrenildi. Nail Akış'ın emekli orman muhafaza memuru olduğu ve Serik ilçesinde ikamet ettiği, bir süreden beri Değirmenlik Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilirken, ev sahibi Recep Özkan'ın ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Nail Akış'ın cesedi Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
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Recep Özkan, İtfaiye, Antalya, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu! - Son Dakika


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19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
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