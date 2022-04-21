61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

21.04.2022 14:52

Kayseri'de 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda Kayseri, İstanbul ve İzmir'de hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karışan, 8 ayrı yakalama emri ile 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ile hırsızlık suçlarından aranan A.Ç. ve S.G. saklandıkları adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.G. ve A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı, D.Ç. Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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