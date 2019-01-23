Son Dakika Haberleri: 61 Yıl Sonra Döndüğü Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürüyor

61 Yıl Sonra Döndüğü Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürüyor

11 dakika önce

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye dönen Suriyeli Lokman İsmail Omar (50), terzilik yaparak geçimini sağlıyor.

61 Yıl Sonra Döndüğü Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürüyor, System.String[]
Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye dönen Suriyeli Lokman İsmail Omar (50), terzilik yaparak geçimini sağlıyor.

Omar, yaptığı açıklamada, dedesinin iş nedeniyle 1958 yılında Türkiye'den Suriye'ye gitmesi nedeniyle orada doğup büyüdüğünü belirterek, 6 yıl önce yeniden Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Babası gibi terzilik mesleğini seçtiğini dile getiren Omar, kiraladığı 20 metrekarelik dükkanda terzilik yaparak geçimini sağladığını belirtti.

Omar, Türkiye ile hiçbir zaman bağını kesmediğini dile getirerek, "Babam Eruh ilçesine kayıtlı ama ben Suriye'de doğup, büyüdüm. 25 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorum. Türk vatandaşlığı için de başvurumu yaptım. 6 kardeşim daha var. Eşimle Siirt'te yaşıyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:06 Kaynak: AA

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