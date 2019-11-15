61 yıllık demir doğrama ustası, hayallerini bakıra işliyor

AFYONKARAHİSAR'da 61 yıllık demir doğrama ustası Yakup Çetinkaya (75), yaklaşık 30 yıldır bakır üzerine hayalindeki motifleri işliyor. Ürünleri büyük ilgi gören Çetinkaya, atölyesinin bir bölümünde de yıllardır biriktirdiği kibrit kutuları, elektronik eşyalar ile daktiloları sergiliyor.

Afyonkarahisar'da 14 yaşında bakır işlemeciliğine başlayan Yakup Çetinkaya, 61 yıldır mesleği sürdürüyor. Kendi atölyesinde kentin simgelerinden Karahisar Kalesi, Utku Anıtı ve haşhaş başta olmak üzere birçok figürü işleyen Çetinkaya'nın özel motifler ve demir doğramadan yapılan kapılara işlediği figürler de birçok kişinin ilgisini çekiyor. Çetinkaya'nın en büyük arzusu, gelecek nesillere bakır işlemeciliğini aktarmak. 3 çocuk babası Yakup Çetinkaya, ayrıca 59 yıl önce annesinin hediye ettiği ahşap kutudan etkilenerek, kibrit biriktirmeye başladı. Kibritin yanı sıra Çetinkaya'nın atölyesinde daktilo, fotoğraf makineleri, teypler, televizyon gibi birçok eski elektronik eşya da bulunuyor. Atölyesinin yan tarafında özel bir bölüm açan Çetinkaya, bakır işlemelerini ve diğer koleksiyonlarını burada sergiliyor.

'500 CİVARINDA BAKIR İŞLEMELİ DEMİR KAPI YAPTIM'

Yakup Çetinkaya, 1968 yılında atölyesini açarak esnaflığa adım attığını söyledi. Atölyesinde ferforje ve özel motifler yaptığını aktaran Çetinkaya, "Demir doğramanın yanı sıra 30 yılı aşkındır da bakır işlemesi yapıyorum. 500 civarında bakırlı kap yaptım. Şu an ise küçük şeylerle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir bakır işlemeli kabın yapımı 1.5 ay sürüyor. Bakır işlemesi yani bizim tabirimizle bakır dövmesini de günde 2 veya 3 tane yapabiliyorum. Bir yere bakıp çizmeden bakıra işleme yapabiliyorum. Bakıra işlediğim en küçük manzara için 4 ile 6 bin vuruş arası çekiç vuruyorum" dedi.

'İLHAM NE GELİRSE BAKIRIN ÜZERİNE İŞLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Atölyesinin bir bölümünü sergi alanı olarak kullanan Çetinkaya, özellikle kentin simgelerinden Utku Anıtı, Karahisar Kalesi, top arabaları, haşhaş kapsüllerini işlediğini anlatarak, "Şairin şiir yazdığı gibi bize de ilham ne gelirse bakırın üzerine işlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KİBRİT KOLEKSİYONUM VAR'

1960 yılında annesinin hediye ettiği ahşap kutudan etkilenerek kibrit kutusu biriktirmeye başladığını anlatan Yakup Çetinkaya, "Bu güne kadar 2 bin civarında kibrit kutum oldu. Bir ara pul üzerine çalıştım. Yapabildiğim ve biriktirebildiğim kadar yaptım. Bunun yanı sıra elektronik eşya koleksiyonum da var. Müzik setleri, plaklar, teypler ve radyolar biriktirdim. Ayrıca atölyemde mumluklar, şamdanlar, aynalıklar var. Akıldan üretebildiğim her şeyi yapmaya çalıştım. Ayrıca daktilolardan oluşan bir koleksiyonum da var" dedi.

Sipariş üzerine özel figürler de yaptığını söyleyen Çetinkaya, "Geçen günlerde kapı üzerine lale resmi istediler yaptım. Yine bir vatandaş bulut arasından güneşin batmasını istedi ve onu da yaptım" diye konuştu. Çırak ve kalfa yetişmediğinden dert yanan Çetinkaya şöyle dedi: "30 yılı geçkindir yalnız çalışıyorum. Çırak kalfa yok. Öğretmek istiyorum. Fakat kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Bakıra işleme esnasında 4 ile 7 bin çekiç vurduğumuzu söylediğimizde maalesef kimse ilgi göstermiyor. Bu da beni üzüyor."

- Afyonkarahisar