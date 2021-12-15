Üye Girişi
61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu - Son Dakika

61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu

15.12.2021 21:44

61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu "10 sene sonra düğme dikecek fermuar takacak, paça yapacak kimseyi bulmayacaklar" Zonguldak'ta 61 yıldır terzilik yapan 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Köktürk, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatarak "10 sene sonra düğme...

61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu

"10 sene sonra düğme dikecek fermuar takacak, paça yapacak kimseyi bulmayacaklar"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 61 yıldır terzilik yapan 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Köktürk, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatarak "10 sene sonra düğme dikecek fermuar takacak, paça yapacak kimseyi bulmayacaklar" dedi.

Zonguldak'ta kent merkezinde 61 yıldır terzilik yapan 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Köktürk, terzilik kültürünün artık bitmek üzere olduğunu söyledi. Köktürk, terziliğe anne mesleğiyle başladığını söyleyerek eskiden 10 çırakla çalıştığını ancak kültürün yavaş yavaş kaybolmasından dolayı artık meslekte çırak yetişmediğini anlattı. Hüseyin Cahit Köktürk, meslekte 61 yılı devirdiğini söyleyerek, "Bu meslekte 61 yılım. 10 sene çıraklık yaptım. 51 yıldır da bu dükkandayım. Herkes baba mesleğini yapar benim annem terziydi. 2018 senesinin ahisiyim. 2015 Şubat ayında Umreye gittim. 26'sında geldim. Hayat bambaşka bir değişiklik oldu. Orası hayatın başlangıcı ve bitiş noktası. Bundan sonra mahşer ve ahiret. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

"Meslek unutulmaya yüz tuttu"

Mesleğin güzel sanatlar liselerinde ders olarak işlenmesi girmesi gerekirken unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Köktürk, "Bu mesleği de hobi olarak yapıyorum. Zamanında 5,6 kalfa çalıştırdım. Şimdi 10 yıldır tek başına çalışıyorum. Gittiği yere kadar gidecek. Nerde durak orada bırak. Çırak yetişmiyor artık. O iş bitti. 10 sene sonra düğme dikecek ferma takacak paça yapacak kimseyi bulmayacaklar. Bu meslek güzel sanatlara gitmesi gerekirken bu mesleği yozlaştırdılar" diye konuştu.

"İnsanlar giyim kültüründe uzaklaştı"

2018 yılının ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk, insanların giyim kültüründen uzaklaştığını belirterek, "Vatandaşta bir kot bir mont. Yırtık pırtık, giyim kültürü yozlaştı. Aslında şık giyim bir kültürdü. Vatandaş giyim kültüründen uzaklaştı. Uzaklaşınca böyle bir durum oldu. Bazı adamlar var banka da adamlar milyonları var görünce adama sadaka verirsin. Ben ömrümde kot giymedim. 50 yıldır çizgimi bozmuyorum. Aynı çizgi de aynı şıklımda gidiyorum. Ben hep kendi yaptıklarımı giydim. Hiç dışarıdan alıp giymedim. Hatta Zonguldak'ta buradan senin kadar şık biri geçmedi diye unvan aldım" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her yerine takım elbise diktim"

Dünyanın her yerine takım elbise diktiğini ifade eden Köktürk, "Zonguldak'ın Türkiye'nin ve dünyanın en mutlu insanıyım. Yetiştiğim 10 adamın 5'i devam ediyor 5'i kapattı. Dünyanın her tarafına elbise diktim. Almanya, Japonya, Amerika, İngiltere'ye diktim. Ayrıca çok Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürlerine de diktim. Hatta bir dikişte bir müşterime 5 takım elbise diktim. Ben emekliyim eşim emekli hobi olarak yapıyorum" diye sözlerini tamamladı.

61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu
61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu
61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu
61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
Sahte içki faciası 2 ile daha sıçradı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi Sahte içki faciası 2 ile daha sıçradı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi         
21:23
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 21:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: 61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement