Son Dakika Haberleri: 615 Kilo Kokainin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

615 Kilo Kokainin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

47 dakika önce

Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada 615 kilo kokain ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

615 Kilo Kokainin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada 615 kilo kokain ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan kokainin yüklü olduğu geminin Ekvador'dan Mersin'e gelene kadar 20 gün boyunca saniye saniye izlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Uluslararası Limanı'nda ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'dan gemiyle Mersin Limanı'na gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynerde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği "Tina" ve "Odin" vasıtasıyla yapılan aramada, muz paketlerinin arasına gizlenmiş halde 530 paket içerisinde toplam 615 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olduğu ifade edilirken, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Ayrıca geminin Ekvador'dan Mersin'e gelene kadar 20 gün boyunca her hareketinin saniye saniye izlendiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.D, A.K, G.K. ve N.G. bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Türk adaletine güveniyorum" diyen M.S.D. "uyuşturucu ile bir alakan var mıydı?" sorusuna da "buna ancak adalet karar verir" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 615 Kilo Kokainin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]