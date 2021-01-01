Tekirdağ'da 619 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da yılın son günü yapılan kaçak içki operasyonunda 619 litre kaçak içki ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere kaçak rakı, viski ve şarap üretimi yaparak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında N.V. ve A.M. isimli şüphelileri takibe aldı. Yılın son günü düğmeye basan ekipler N.V. ve A.M.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlediler. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 619 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yeni Mahalle Polis Karakoluna getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(Fatih Kıray/İHA)