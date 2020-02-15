62 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 62 araç trafikten men edildi - Son Dakika

62 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Balıkesir'de yolcu taşımacılığı yapan araçlar Jandarma trafik timlerince denetlendi.

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Balıkesir'de yolcu taşımacılığı yapan araçlar Jandarma trafik timlerince denetlendi. Trafik denetimlerinde 116 araca 61 bin 750 lira idari para cezası uygulanırken, 62 araç trafikten men edildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri kentte şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı.


Son günlerde şehir içi/şehirler arası karayollarında özel veya kamuya ait işletme ve fabrikalara personel işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda artış olduğu görülmesi üzerine, Jandarma Trafik Timlerince, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla "Özel Denetim" İşçi ve personel taşımacılığı denetimi faaliyeti icra edildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerde; bin 937 araç kontrol edilip, 116 araca 61 bin 750 TL idari para cezası düzenlendi. Yolcu taşımacılığı yapan 62 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geri alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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