62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

62 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy sahilinde Midilli'ye geçiş hazırlığında bir grup tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Kongo ve Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

62 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:03:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]