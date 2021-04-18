62 Evler sakinleri ile kentsel dönüşüm toplantısı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında yer alan 62 Evler sakinlerine kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye binasındaki toplantıya hak sahibi 66 kişi, pandemi kuralları gereği beş grup halinde davet edildi. Talas Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan ve yüklenici firmaca kat karşılığı olarak yapımına başlanılan 130 dairelik 2 bloktan biri, 36 ay sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Mevcut dairelerde şu anda oturanlar yeni blokların bitimine 18 ay kala kira desteği alıp kiraya çıkacak. Bu şekliyle vatandaşların mağdur olmaması sağlanacak sistemle, hak sahipleri evsiz kalmadan yeni binalarına kavuşacak. Öte yandan Talas'ın en eski yerleşim yerlerinden olan 45 yıllık 62 Evler sakinleri, ömrünü tamamlamış, dayanıksız ve eski 70 metrekarelik dairelerine karşılık 96 metrekarelik daha büyük, modern ve depreme dayanıklı kaliteli evlerine taşınmış olacak.

Hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da, "Evlerimiz bir hayli eski ve artık güvenli olmaktan çıkmıştı. Bu nedenle kaçınılmaz olan kentsel dönüşüme tabi oldu. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, kira yardımı almaya başlayacağımız süreden yeni evimize geçeceğimiz zamana kadar mağduriyet yaşamamamız için büyük çaba sarf ediyor. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ