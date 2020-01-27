62. Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 62. Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu - Son Dakika

62. Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

6 saat önce

Los Angeles'ta düzenlenen programda, 62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

62. Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu, System.String[]

Los Angeles'ta düzenlenen programda, 62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.


Bu yıl 62.'si verilen Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen programda sahiplerini buldu. Tören, 14 yaşındaki kızı Ginna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın anılmasıyla başladı. Programın sunuculuğunu yapan Amerikalı şarkıcı Alicia Keys, "Kelimenin tam anlamıyla Kobe Bryant'ın inşa ettiği kalbi kırık evimizdeyiz. Milyonlarca kez düşünsek böyle bir açılış yapacağımızı düşünemezdik" dedi.


Geceye 18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish'in 5 dalda ödül kazanması damga vurdu. Eilish aynı gecede 4 ödül alan en genç şarkıcı rekorunu kıran 2. kişi oldu. R&B yıldızı Lİzzo 3 dalda ödül kazanırken, rap sanatçısı Lil Nas X, Old Town Road şarkısıyla 2 dalda ödül aldı.


Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ta vurularak öldürülen 33 yaşındaki rap sanatçısı Nipsey Hussle 2 dalda ödül kazandı.


2020 Grammy Ödülü kazanan isimlerden bazıları şunlar:


Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish


En İyi Kayıt: Billie Eilish


En İyi Yeni Şarkıcı: Billie Eilish


Yılın Şarkısı: Bad Guy - Billie Eilish


En İyi Rap Performans: Higher - DJ Khaled ft. Nipsey Hussle ve John Legend


En İyi Komedi Albümü: Sticks & Stones - Dave Chappelle


En İyi Pop Solo Performans: Truth Hurts - Lizzo


Klasik Müzik Dışı Yılın En İyi Yapımcısı: Finneas


En İyi Country İkili ya da Grup Performansı: Speechless - Dan + Shay


En İyi Rap Albümü: Igor - Tyler, The Creator


En İyi R&B Şarkısı: Say so - PJ Morton Ft. JoJo


En İyi Latin Pop Albümü: #Eldisco - Alejandro Sanz


En İyi Gospel Albümü: Long Live Love - Kirk Franklin


En İyi Gospel Performansı/Şarkısı: Long Live Love - Kirk Franklin


En İyi Country Albümü: While I'm Livin' - Tanya Tucker


En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home - Willie Nelson


En İyi Latin Jazz Albümü: Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band


En İyi Pop Vokal Albüm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish


En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now - Elvis Costello ve The Imposters


En İyi Pop İkili ya da Grup Performansı: Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus


En İyi Dünya Müziği Albümü: Celia - Angelique Kidjo


En İyi R&B Albüm: Ventura - Anderson .Paak


En İyi Kentsel Çağdaş Albüm: Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)


En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride - Vampire Weekend


En İyi Rock Albümü: Social Cues - Cage The Elephant


En İyi Geleneksel R&B Performansı: Jerome - Lizzo


En İyi R&B Performansı: Come Home - Anderson .Paak Ft. André 3000


En İyi Rock Şarkısı: This Land - Gary Clark Jr.


En İyi Metal Performansı: 7empest This Land - Tool


En İyi Rock Performansı: This Land - Gary Clark Jr.


En İyi Müzikal Albüm: Hadestown - Original Broadway Cast


En İyi Çağdaş Klasik Beste: Higdon: Harp Concerto - Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra


En İyi Enstrümatal Jazz Albümü: Finding Gabriel - Brad Mehldau


En İyi Vokal Jazz Albümü: 12 Little Spells - Esperanza Spalding


En İyi İmprovize Jazz Solo: Sozinho - Randy Brecker


En İyi Enstrümantal Kompozisyon: Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite - John Williams


En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm: Mettavolution - Rodrigo y Gabriela


En İyi Dans, Elektronik Müzik: No Geography - The Chemical Brothers


En İyi Sözsel Albüm: Becoming, Michelle Obama


En İyi Çocuklar için Müzik Albümü: Ageless Songs for the Child Archetype - Jon Samson


En İyi Reggae Albümü: Rapture - Koffee


En İyi Müzik Videosu: Old Town Road - Lil Nas X ft. Billie Ray Cyr


En İyi Derleme Görsel Medya Müziği: A Star Is Born - Lady Gaga & Bradley Cooper


En İyi Klasik Solo Vokal Albüm: Songplay - Joyce DiDonato


En İyi Klasik Enstrümantal Solo: Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite - Nicola Benedetti


En İyi Oda Müziği ya da Küçük Topluluk Performansı: Shaw: Orange - Attacca Quartet


En İyi Koro Performansı: Duruflé: Complete Choral Works - Robert Simpson


En İyi Opera Kaydı: Picker: Fantastic Mr. Fox - Gil Rose, John Brancy, Krista River, Andrew Craig Brown, Edwin Vega ve Gabriel Preisser


En İyi Orkestra Performansı: Norman: Sustain - Gustavo Dudamel


Yılın Yapımcısı, Klasik Müzik: Blanton Alspaugh


En İyi Rap Şarkısı: A Lot - 21 Savage featuring J. Cole


En İyi Rap Performansı: Racks In The Middle - Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy


En İyi Tropikal Latin Albüm: Opus - Marc Anthony ile - A Journey Through Cuban Music - Aymée Nuviola arasında paylaştırıldı.


En İyi Latin, Rock, Kentsel ya da Alternatif Albüm: El Mal Querer - Rosalia - LOS ANGELES

Grammy Ödülleri, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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