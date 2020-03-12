62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali - Son Dakika
Son Dakika Dünya 62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali - Son Dakika Dünya

62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali

6 saat önce

62 kez erişime engellenen sendika.org'a Anayasa Mahkemesi 5 sene sonra yanıt verdi. Mahkeme kapatma eylemini 'ifade özgürlüğü ihlali' olarak değerlendirdi.

62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, "www.sendika.org" internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde "ifade özgürlüğü ihlali olduğuna" karar verdi.


Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Anayasa Mahkemesi, Sendika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:00:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]