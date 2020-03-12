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62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali
6 saat önce
62 kez erişime engellenen sendika.org'a Anayasa Mahkemesi 5 sene sonra yanıt verdi. Mahkeme kapatma eylemini 'ifade özgürlüğü ihlali' olarak değerlendirdi.
Anayasa Mahkemesi, "www.sendika.org" internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde "ifade özgürlüğü ihlali olduğuna" karar verdi.
Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:15
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