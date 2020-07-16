62 kilo esrarla yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

62 kilo esrarla yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurularak aracında 62 kilo toz esrar ile yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurularak aracında 62 kilo toz esrar ile yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelelerini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı takibe aldı. TEM Oyotolu Körfez gişeleri mevki'inde durdurulan tırda narkotik köpeği Alfa ile arama yapan Narkotik ekipleri, sürücünün yatak bölümü altında saklanmış çuval içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tır sürücüsü Y.Y. isimli şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edildi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 62 kilo esrarla yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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