62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında çeşitli yarışmalar yapıldı - Son Dakika

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Şenlik kapsamında, eşeğe düz ve ters binme ile en güzel gözlü eşek yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu. Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Eşeğe düz binme ve ters binme yarışında Mevlüt Vanlı birinci oldu. En güzel gözlü eşek ise Ahmet Kiriş'in eşeği seçildi.

Dereceye girenlere, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak tarafından ödül verildi.