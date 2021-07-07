62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen "Hayat Kime Güzel" isimli tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severlerle buluştu.

Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda, "Hayat Kime Güzel" isimli komedi türündeki tiyatro oyunu sahnelendi.

İstanbul Meydan Sahnesi Oyuncuları, Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu ve Burçak Kabadayı'nın rol aldığı oyunda, insanın, hayatın zorluklarına rağmen elindekilerin kıymetini bilmesi mesajı verildi.

Yoğun katılımın olduğu tiyatroyu Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve çok sayıda seyirci izledi.