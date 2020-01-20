62 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 62 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika

62 yaşında okuma yazma öğrendi

7 saat önce

Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek hayatına kazandıran Osmangazi Belediyesi, şimdi ise kursiyerleri okur-yazar yapıyor.

62 yaşında okuma yazma öğrendi, System.String[]

Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek hayatına kazandıran Osmangazi Belediyesi, şimdi ise kursiyerleri okur-yazar yapıyor.


'Sosyal Belediyecilik' alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği OSMEK kurslarına katılan 62 yaşındaki Düriye Akbaş, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Okuma yazma bilmediği için hayatı boyunca sıkıntı yaşayan Akbaş, ilerlemiş yaşına rağmen haftanın 3 günü kursa giderek okuma ve yazma alıştırmaları ile temel vatandaşlık bilgilerinin inceliklerini öğreniyor. Okuma yazma hevesiyle herkesin takdirini toplayan Düriye Akbaş, en büyük desteği eşinden görüyor.


Okuma yazma öğrenerek yeniden dünyaya geldiğini belirten Düriye Akbaş, "Hastaneye gittiğimde kendimi ifade edemiyor, alışveriş yapamıyor ve adres bulmakta güçlük çekiyordum. Yıllarca bunun zorluğunu yaşadım. 'Bu yaşta okuyup da ne yapacaksın' diyenler oldu. Okumanın yaşı yok dedim. Şu an beni görenler şaşırıyor. Adeta yeniden doğdum. Kurs hocamıza ve bize bu fırsatı sunan Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Eşinin okuma yazma öğrenmesinin bütün hayatlarını değiştirdiklerini ifade eden Hurşit Akbaş da, "Eşim hayatını daha kolay yaşasın diye kursa yazdırdık. Akşamları torunlarımız ile ders çalışıyor. Ben de elimden geldiğince yardım ediyorum. Umarım eşim birçok kişiye örnek olur" diye konuştu.


Kurs eğitmeni Melahat Bodur Kıran ise Düriye Akbaş'ın gayretinin çok fazla olduğunun altını çizerek, "Düriye Teyzemiz, kursa başladığı günden bu yana derslere aksatmadan geliyor. Eşinin desteği de hepimizin içini ısıtıyor. Hayat arkadaşının elinden tutarak sırasına kadar eşlik ediyor ve derslerinde yardımcı oluyor. Okuma yazma bilmeyen herkesi kursumuza davet ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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