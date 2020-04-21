62 yaşındaki koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

EDİRNE'de bağışıklık sistemini etkileyen kronik rahatsızlığı bulunan ve koronavirüse yakalanan Enver Batılay (62), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Edirne'de, immunsupresif wegener granulomatoz isimli bağışıklık sisteminin baskılandığı bir kronik rahatsızlığı bulunan Enver Batılay, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Batılay, hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Batılay, 17 günlük mücadelenin ardından kendisini iyileştiren sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Tanrıkulu, Batılay'ın koronavirüsü yenip taburcu olduğu için çok mutlu olduklarını söyledi. Tanrıkulu, "Hastamız bize 4 Nisan 2020 günü yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Bu arada Covid-19 pozitif olan bir hastayla temas öyküsü vardı. Biz de hemen tomografi çektik. Tomografi neticesinde Covid-19 pozitif olması neticesinde servisimizde tedavi altına aldık. Başlangıçta 4 gün sonra hastanın halen ateş yüksekliği devam edince üst tedavilere geçtik. Bu tedaviye olumlu yanıt aldık ve hastamız negatifleşti. Çok mutluyuz. Halkımıza da gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

'UMUDUNU KAYBETTİĞİ YERDE UMUT OLMAYA ÇALIŞTIK'

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü hemşiresi Çiğdem Ergül ise Batılay'ın umudunu kaybettiği süreçte sürekli yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Ergül, "Hastamızı bugün alkışlarla taburcu ettik. Tedavinin yanında zaman zaman umudunu yitirmiş hastamıza umut olmaya çalıştık. Hastalığın pandemi olarak seyretmesinden dolayı hastalarımızın korkuları ve kaygıları olabiliyor. Tedavide dirençle de karşılaşabiliyorlar ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz ve evde kalarak onlara destek olacağız" diye konuştu.