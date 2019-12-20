62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
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62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

6 saat önce

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı.

62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı, System.String[]

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan annesi de adliye önünde bir otomobilin içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca Kayseri, Rize, Samsun, Tokat, Ankara, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Bolu'da gerçekleştirdiği ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan yargılama sonucunda 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pınar Ç.'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Ç., polis ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Annesi de adliye yakınında yakalandı


Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Aysel P.'nin (52) akrabası Pınar Ç.'nin yakalandıktan sonra adliye veya emniyet etrafına gelebileceğini değerlendirdi. Adliye çevresinde 07 plakalı bir araçta görülen Aysel P., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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