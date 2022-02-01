62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor - Son Dakika

62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor

1960 yılında annesinin hediye ettiği kibrit kutusu onun için sadece bir başlangıç oldu

Bir birinden güzel ve renkli 2 bin kibrit kutusu biriktirdi

AFYONKARAHİSAR - 1960 yılında annesi tarafından hediye edilen ahşap kutulu kibritin ardından başladığı koleksiyonda Yakup Çetinkaya 2 bin adet kibrit kutusu biriktirdi. Çetinkaya 62 yılın sonunda eski Türk devleti liderleri, Hacivat ile karagöz, Türkiye'nin turistik bölgelerinin resimlerinin yer aldığı dev bir kibrit kutusu koleksiyonu oluşturdu.

Afyonkarahisar'da demir doğrama ustalığı yapan Çetinkaya, biriktirdiği kibrit kutusu koleksiyonu ile herkesin ilgisini çekiyor. Çetinkaya 1960 yılında annesi tarafından hediye edilen ahşap kutulu kibritin ardından başladığı kibrit koleksiyonunda 2 bin adet kibrit biriktirdi. Çetinkaya'nın kibrit koleksiyonunda eski Türk devleti liderleri, trafik işaretleri, burçlar, Hacivat karagöz, Türkiye'nin turistik bölgeleri, Türkiye'nin ilk kibritleri ve daha birçok seri kibrit bulunuyor. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren 3 çocuk babası 79 yaşındaki Çetinkaya, kibrit kutusu biriktirmenin kendisinin en büyük hobisi olduğunu ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Çetinkaya ayrıca koleksiyonunda bulunan kibrit kutularının kendisini için bir birinden değerli olduğunu ifade etti.

"Görenler 40-50 sene geriye gittik diyorlar"

Çetinkaya, kibrit kutusu biriktirmenin öyküsünü İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

"1960 yıllarında annem bir tane inhisar kibriti diye Türkiye'de ilk defa yapılmış bir kibrit verdi. Oğlum bu çok eskidir, değerlidir diye ondan heveslenerek bu kibritleri biriktirmeye başladım. Almanya'ya giden arkadaşlara söyledim gelirken kibrit getirin diye. Onlarda sağ olsun getirdiler. İki bini gecik kibrit biriktirdim. Eskiden seri kibritler çıkardı. Karagöz serisi var, Türkiye'nin turistik yerleri var, trafik serisi, burçlar serisi var. Türk büyükleri serisi var. Bir sürü şahısların otel kibritleri var. Bunları daha önce bir kolide sakladım. Şimdi müzemde bir yer yaptım. Oraya bunları bir raf yaptım oraya sıraladım. Burada muhafaza ediyoruz. Zaman zaman temizliklerini yapıyoruz. Görenler 40-50 sene geriye gittik diyorlar. Eskiden bu kadar kibrit mi vardı diyorlar. Böyle güzel anılarımız oluşuyor. Türkiye'nin ilk kibriti de var. Biriktirdik gelene eşe dosta gösteriyoruz."