62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu - Son Dakika
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62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu

08.03.2022 20:35

62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan 62 yıllık Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.

62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu

İZMİR - Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan 62 yıllık Buca Cezaevi'nde yıkım başladı. Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı, pek çok filme sahne olan cezaevinde, 62 yıllık dönem yıkıma başlanmasıyla sona ermiş oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan, 1956 yılında yapımına başlanan ve 1959 yılında hizmete açılan Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.9'luk deprem sonrasında hasar almıştı. Depremin ardından cezaevinde bulunan mahkumlar, farklı cezaevlerine nakledilmişti. 62 yıllık cezaevi, mahkumların nakledilmesinin ardından 17 Mayıs tarihinde resmen kapandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı, pek çok filme sahne olan cezaevinde, 62 yıllık dönem yıkıma başlanmasıyla sona ermiş oldu.

Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yıkım ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hizmetin siyaseti olmaz, Buca Cezaevi'nin kent içinden kaldırılması için uzun süreden beri verdiğimiz mücadelede son aşamaya gelindi. Buca Cezaevi'nin yıkım ihalesinin ardından ilk kepçe vuruldu, yıkım başladı. Bu sayede Buca artık yeni yoluna da kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu
62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu
62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu

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Adalet Bakanı, Buca Cezaevi, İzmir, Mayıs, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 62 yıllık Buca Cezaevi'ne ilk kepçe vuruldu - Son Dakika


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