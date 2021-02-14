62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Reşit Dursun (90), 62 yıllık eşi Hatice Dursun'un (80) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, zeytin dalı vererek kutladı.

Altınüzüm Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk 12 torun sahibi Reşit Dursun, 14 Şubat'ta torunlarının ısrarı üzerine 62 yıl aynı yastığa baş koyduğu ancak son günlerde aralarında kırgınlık olan eşine zeytin dalı vererek hem barıştı hem de sevgililer gününü kutladı.