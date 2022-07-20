62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu

20.07.2022 20:34

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 62 yıllık evli olan Hasan Bayram ile Fatma Bayram ayrı bulundukları evlerde 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu. Yaşlı çift, yan yana olan iki mezarlıkta toprağa verildi.

Koçarlı'nın kırsal Timinciler Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Fatma Bayram, bugün saat 07.00 sıralarında, yanında kaldığı oğlu Kadir Bayramı'n evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Belediye tabibinin gelmesinin ardından Kadir Bayram, aynı mahallede, 500 metre ilerde oturan kardeşinin yanında kalan babası Hasan Bayram'a durumu bildirmek istedi. Ancak, köyde cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle komşularıyla haber gönderdi. Eşinin öldüğünü haber vermek için giden komşuları, Hasan Bayram'ın da saat 09.00'da eşi gibi yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrendi.

62 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı! 2 saat arayla aynı kaderi yaşadılar

ÇOCUKLARI ÇİFTE ACI YAŞADI

Annesinin ardından babasını da kaybettiğini komşularından öğrenen Kadir Bayram, çifte acı yaşadı. Bayram çiftinin 2 saat arayla yaşamını yitirmesi köyde üzüntüye neden oldu.

62 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı! 2 saat arayla aynı kaderi yaşadılar

"ANNEME ÜZÜLÜRKEN BABAMI DA KAYBETTİM"

Anne ve babasının 62 yıl aynı yastığa baş koyduğunu belirten Kadir Bayram, "Annem bizim yanımızda kalıyordu. Saat 07.00 sıralarında su istedi. Verdiğim suyu içtikten sonra, sedire uzanıp, hareketsiz kaldı. Aile doktorumuza haber verdim. Yaptığı kontrolde öldüğünü belirledi. Annemin öldüğünü diğer evde kalan babama haber vermeleri için bir komşumuzu yolladım. Oradan da bize babamın da öldüğü haberi geldi. Anneme üzülürken aynı anda babamı da kaybettim. Acımız büyük" dedi.

62 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı! 2 saat arayla aynı kaderi yaşadılar

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hasan- Fatma Bayram çiftinin cenazesi, bugün öğlen Timinciler Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Fatma Bayram, Hasan Bayram, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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