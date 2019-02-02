Son Dakika Haberleri: 620 Tl'lik Fondöten! Yeni Ürünlerle Makyaj | Sevdiklerim & Sevmediklerim

620 Tl'lik Fondöten! Yeni Ürünlerle Makyaj | Sevdiklerim & Sevmediklerim

33 dakika önce

Bu videoda kamera karşısında ilk kez denediğim yeni ürünlerle makyaj yaptım ve görüşlerimi paylaştım. Jeffree Star'ın en sevdiği 620 TL'lik fondöten gibi pahalı ürünleri denediğim gibi uygun fiyatlı ürünleri de denediğim geniş yelpazeli bir video oldu.

Bu videoda kamera karşısında ilk kez denediğim yeni ürünlerle makyaj yaptım ve görüşlerimi paylaştım. Jeffree Star'ın en sevdiği 620 TL'lik fondöten gibi pahalı ürünleri denediğim gibi uygun fiyatlı ürünleri de denediğim geniş yelpazeli bir video oldu. Kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube

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