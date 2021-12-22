620 yıllık türbenin bitişiğindeki evde yangın çıktı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kullanılmayan bir evde yangın çıktı. Alevler, evin bitişiğindeki 620 yıllık Sinan Dede Türbesine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde bulunan tek katlı evde çıktı. Sahibi tarafından kullanılmayan evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri evin bitişiğindeki, mahalleye de ismini veren 620 yıllık Sinan Dede Türbesine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.