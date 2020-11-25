63. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı - Son Dakika

63. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı

25.11.2020 12:05
63. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı, System.String[]

Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy ödüllerinin adayları belli oldu.

Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy ödüllerinin adayları belli oldu.

BBC'nin haberine göre, 63. Grammy Ödülleri'ne, ABD'li pop yıldızı Beyonce, 9 kategoride aday gösterildi. Beyonce böylece Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

Grammy'nin sahipleri 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

63. Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları şöyle sıralanıyor:

Yılın albümü: Chilombo (Jhene Aiko), Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone), Folklore (Taylor Swift).

Yılın Kaydı: Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce).

Yılın şarkısı: Black Parade (Beyonce), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Want (Billie Eilish), I Can't Breathe (H.E.R), If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels).

En iyi solo performans: Yummy (Justin Bieber), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Watermelon Sugar (Harry Styles), Cardigan (Taylor Swift)

En iyi pop-grup performansı: Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy), Intentions (Justin Bieber- Quavo), Dynamite (BTS), Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande), Exile (Taylor Swift-Bon Iver).

The Weeknd aday gösterilmemesini eleştirdi

Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd, aday gösterilmediği Grammy ödülleri için "yozlaşmış" ifadesini kullandı.

Son albümü "After Hours" önemli başarıya imza atan ve daha önce 3 kez Grammy kazanan The Weeknd, bu yıl aday 63. Grammy ödüllerine aday gösterilmeyince tepkisini Twitter'da dile getirdi.

The Weeknd, "Grammyler yozlaşmış kalmayı sürdürüyor. Bana, hayranlarıma ve sektörün şeffaflığına borçlusunuz." paylaşımını yaptı.

"After Hours"tan "Blinding Lights" şarkısı dünya çapında hit olan The Weeknd, "Billboards Hot 100" listesinde de bir numaradaydı.

Şarkıcı, 40 hafta boyunca listenin ilk 10'unda yer almıştı.

Thee Weeknd, Amerikan Müzik Ödülleri'nde Soul-R&B dalında En İyi Erkek Şarkıcı, En İyi Albüm ve En İyi Şarkı ödüllerini kazanmıştı.

K-pop grubu BTS ilk kez Grammy'e aday gösterildi

Güney Koreli erkek grubu BTS, en son single'ı "Dynamite" ile Grammy'e aday gösterilen ilk K-pop müzik grubu oldu.

BTS, "En İyi Pop-Grup Performansı" dalında Amerikan müzik ödülüne aday gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Grammy Ödülleri, Dua Lipa, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 63. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı - Son Dakika


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