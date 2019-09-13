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63'lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

1 saat önce

Bilecik'te savcılık talimatı ile gözaltına alınan sahte üfürükçü hoca, genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı.

63'lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı, System.String[]

Bilecik'te savcılık talimatı ile gözaltına alınan sahte üfürükçü hoca, genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Ö., 21 yaşındaki H.Ç. isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mustafa Ö., dün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgusunun ardından bugün polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Ö., tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Mustafa Ö.'nün hocalarda çare arayan vatandaşları okumasının yanı sıra muska yazdığı da iddia edildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda muska ele geçirildiği öğrenildi. H.Ç.'nin uyku sorunu olduğu için Mustafa Ö.'nün evine gittiği öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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