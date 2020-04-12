63 milyon kişi sokağa çıkmadı - Son Dakika

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün ikinci günü. İçişleri Bakanlığı geride kalan ilk günde 63 milyon kişinin sokağa çıkmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 31 ilde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti, kurala uyan da vardı, uymayan da.

Yasağın ilk gününün geride kalmasının ardından bakanlık açıklama yaptı. Açıklamada, 63 milyon 640 kişinin uyduğu belirtildi. Ayrıca, kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişi hakkında işlem uygulandı. Yasak kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için zorunlu ihtiyaçlar vefa destek grubu tarafından sağlanıyor.

(İHA)