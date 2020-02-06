63 ülkeden 265 yayımcı İstanbul Fellowship için görüşmelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 63 ülkeden 265 yayımcı İstanbul Fellowship için görüşmelere başladı - Son Dakika

63 ülkeden 265 yayımcı İstanbul Fellowship için görüşmelere başladı

12 dakika önce

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı için yayımcıların görüşme takvimlerini düzenledikleri online randevu sistemi açıldı.

63 ülkeden 265 yayımcı İstanbul Fellowship için görüşmelere başladı, System.String[]

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı için yayımcıların görüşme takvimlerini düzenledikleri online randevu sistemi açıldı.

Dünyanın farklı yerlerinden programa katılacak yayımcılar, bu sistem sayesinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri telif görüşmeleri için takvimlerini önceden oluşturabilecek.

Her yıl dünyanın dört bir yanından yayımcıların, telif ajanslarının, yayımcı meslek birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgilerini İstanbul'a odaklayan programda, 63 ülkeden 265 katılımcı binlerce görüşme gerçekleştirecek.

Dünyanın en saygın ve tanınmış yayımcılarını İstanbul'da buluşturan İstanbul Fellowship bu yıl iki önemli ismi Türkiye'ye getirecek.

Yapay zeka çalışmaları ile bilinen Colin Lovrinovic, sunumunda yayımcılıkta yapay zeka konusunu ve gelecek yıllar teknolojinin yayımcılığa getireceği yenilikleri masaya yatıracak. Ayrıca Meksika'daki Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Ruben Padillo Cortes yayımcılık sektöründeki yükselen trendlere dair bilgileri katılımcılara aktaracak.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen, dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayımcı meslek birlikleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul'da buluşacağı 5. İstanbul Fellowship Programı, 3-5 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından desteklenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu İstanbul Fellowship programı, Türk yayımcılığının dünyaya açılmasına katkı sunuyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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