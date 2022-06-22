63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri için program takvimi belli oldu - Son Dakika
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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri için program takvimi belli oldu

22.06.2022 12:18
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri için program takvimi belli oldu

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

Akşehir Belediyesi youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan toplantıda konuşan Başkan Akkaya, bu yılki 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur'un canlandıracağını belirterek, "Şenlik programımıza göre; çocuklar ve büyükler için tiyatrolar ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenecek. Konserler kapsamında ise Erhan Uslu, Kolpa, Melihat Gülses, Mustafa Yıldızdoğan, Pinhani ve Bengü konserleri yer alacak. Güzel bir şenliği değerli hemşerilerimizle ve şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız." dedi.

Tellalın çağrısıyla şenlikler başlayacak

5 Temmuz tarihinde başlayacak şenliğin ilk gün detayları hakkında bilgi veren Başkan Akkaya "Şenliğimizin ilk gününde saat 10.30'da geleneksel tellal tarafından halkımız şenliğe çağırılacak. Saat 15.30'da Nasreddin Hoca'yı Şenliğe çağrı ve akabinde Şenlik Korteji Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 16.15'de ise Yeniköy Mahallesinde Özus çiftliğinde maya çalma töreni ardından saat 17.30 resmi açılış törenimiz gerçekleştirilecek." dedi

Şenlikte konserlerin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için tiyatrolarında olacağını söyleyen Başkan Akkaya şenlik boyunca Gülmece Sanat Atölyesi tarafından Gülmece Parkı'nda resim, ebru, cam, hat sanatı, naht sanatı, kitre bebek sanatı, çocuklarla seramik, çocuklarla resim gibi ilgili atölye çalışmalarının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Düzenlenen tanıtom toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve şenliğin ilk gününde gerçekleştirilecek olan Erhan Uslu konserinin sponsorluğunu üstlenen iş insanı Erdal Güvendik ile Nasreddin Hoca Turizm Derneği, Nasreddin Hoca Vakfı, S.Ü. Nasreddin Hoca Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜNHAM), Genç Nasreddinler Derneği (GENAS) temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Nasreddin Hoca, Salih Akkaya, Erhan Uslu, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri için program takvimi belli oldu - Son Dakika

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